Выпускники МГИМО соберутся на форум в Ташкенте 18-19 мая

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Пятый Международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) пройдет в Ташкенте 18-19 мая. Ранее сообщалось, что даты проведения мероприятия — 17-19 мая.
Запланированы сессии, посвященные политике безопасности, экономике и культуре. На них выступят министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, министр образования Камбоджи Хан Чуон Нарон, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, член Попечительского совета МГИМО Фаттах Шодиев, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Все они — выпускники МГИМО.
Кроме того, на форуме состоится презентация программ, которые будут доступны для абитуриентов филиала МГИМО в Ташкенте. Ранее сообщалось, что он откроется в сентябре этого года.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал постановление об открытии филиала МГИМО в Ташкенте в 2019-2020 учебном году. Студенты в филиале будут проходить четырехлетнее обучение по программам бакалавриата и двухлетнее обучение по программам магистратуры, преимущественно в очной форме.
На данный момент в Узбекистане работают филиалы четырех российских вузов.