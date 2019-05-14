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Форум выпускников МГИМО в Ташкенте

Выпускники МГИМО соберутся на форум в Ташкенте 18-19 мая

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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В рамках форума пройдет экспертная дискуссия по вопросам многостороннего сотрудничества и безопасности в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Пятый Международный форум выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) пройдет в Ташкенте 18-19 мая. Ранее сообщалось, что даты проведения мероприятия — 17-19 мая.

Торжественное открытие Недели Узбекистана в МГИМО
© Узбекский клуб МГИМО
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По данным пресс-службы института, на открытии выступят министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, основатель USM Holdings, заместитель председателя Попечительского совета МГИМО Алишер Усманов, министр культуры России Владимир Мединский, заместитель председателя Совета Федерации РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов.

Запланированы сессии, посвященные политике безопасности, экономике и культуре. На них выступят министр иностранных дел Монголии Дамдин Цогтбаатар, министр образования Камбоджи Хан Чуон Нарон, руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, член Попечительского совета МГИМО Фаттах Шодиев, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак. Все они — выпускники МГИМО.

Логотип МГИМО
© Sputnik / AlexTikhomirov
Ташкентский филиал МГИМО откроется в сентябре
В рамках форума пройдет экспертная дискуссия по вопросам многостороннего сотрудничества и безопасности в Центральной Азии. В ней примут участие специалисты МГИМО, Университета мировой экономики и дипломатии, других российских и узбекских вузов.

Кроме того, на форуме состоится презентация программ, которые будут доступны для абитуриентов филиала МГИМО в Ташкенте. Ранее сообщалось, что он откроется в сентябре этого года.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в феврале подписал постановление об открытии филиала МГИМО в Ташкенте в 2019-2020 учебном году. Студенты в филиале будут проходить четырехлетнее обучение по программам бакалавриата и двухлетнее обучение по программам магистратуры, преимущественно в очной форме.

На данный момент в Узбекистане работают филиалы четырех российских вузов.

Теги:
Россия, Узбекистан, МГИМО, Форум, Ташкент



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