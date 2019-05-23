ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте, передает МИД республики.
Глава узбекского правительства поздравил японский народ с вступлением на престол императора Нарухито. Он пожелал лидеру страны крепкого здоровья и долгих лет правления.
Посол Нобуаки Ито поблагодарил президента Узбекистана и правительство за поздравления и теплые пожелания японскому народу.
Напомним, в апреле 85-летний император Японии Акихито отрекся от престола. Он возглавлял государство 30 лет. С 1 мая Японией правит старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито.