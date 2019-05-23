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Абдулла Арипов

Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте

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Политика
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Глава узбекского правительства поздравил японцев с вступлением на престол императора Нарухито.

ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте, передает МИД республики.

Глава узбекского правительства поздравил японский народ с вступлением на престол императора Нарухито. Он пожелал лидеру страны крепкого здоровья и долгих лет правления.

Посол Нобуаки Ито поблагодарил президента Узбекистана и правительство за поздравления и теплые пожелания японскому народу.

Напомним, в апреле 85-летний император Японии Акихито отрекся от престола. Он возглавлял государство 30 лет. С 1 мая Японией правит старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито.

Теги:
Абдулла Арипов, Япония, Ташкент, Узбекистан



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