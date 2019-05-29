Визит Медведева в Узбекистан: переговоры, встречи и контракты

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. Узбекистан посетит делегация Российской Федерации во главе с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым, сообщает МИД Узбекистана. Визит пройдет 29-30 мая.

Делегацию примет президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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В ходе поездки состоится проведение первого заседания узбекско-российской Совместной комиссии на уровне глав правительств в Ургенче. Такие заседания - новый формат двустороннего сотрудничества.

Руководители правительств Узбекистана и России обсудят вопросы международной повестки, обсудят итоги заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также будут рассмотрены перспективные направления дальнейшего развития торгово-экономических отношений.

© Sputnik / Екатерина Штукина Медведев и Арипов обсудят в Ташкенте проекты в энергетике

Отмечается, что на переговорах планируется обсудить взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах. Кроме того, будет обсуждаться реализация крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, на транспорте, в высоких технологиях и сельском хозяйстве.

Сообщается, что в рамках визита к подписанию готовятся совместные документы о сотрудничестве в различных областях.