Мирзиёев остался недоволен развитием сельского хозяйства

Президент дал указание по усовершенствованию системы использования земельных и водных ресурсов.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент Узбекистана совещание, на котором уделил особое внимание рациональному и эффективному использованию ресурсов республики в сельском хозяйстве.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент дал указание по усовершенствованию системы использования земельных и водных ресурсов.

На встрече отмечалось, что из-за целого ряда ошибок, допущенных в этой сфере, более 450 тысяч гектаров орошаемых площадей оказались непригодными к возделыванию.

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И сейчас в стране, при правильном подходе, есть возможность освоения 1 миллиона гектаров земель. В этим должны помочь новые сельскохозяйственные методики и современные технологии.

Необходимо внедрить в существующую систему новые методов рекультивации земель.

Для решения данной задачи предлагается использовать международный опыт. Планируется и привлечение иностранных инвестиций на условиях государственно-частного партнерства. Инвесторы будут иметь право самостоятельно размещать культуры на освоенных почвах, сдавать землю в субаренду и строить необходимые объекты инфраструктуры.

Подобное взаимовыгодное партнерство обеспечит стабильный рост сельскохозяйственного сектора.

В ходе совещания участники выслушали предложения по внедрению новых технологий, которые усилят плодородность почвы, а также помогут рациональнее использовать водные ресурсы.

Поручено определить действенные меры по предотвращению незаконного использования земли и пересмотреть систему контроля в этой сфере.