По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал Токаев

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. По данным опроса института "Общественное мнение", Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане с результатом свыше 70% голосов, сообщает Sputnik Казахстан.

"Кандидат Токаев набирает 70,13%", - сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.

Всего в президентской кампании участвуют семь кандидатов. в том числе Токаев, которого выдвинула партия первого президента страны Nur Otan.

© Sputnik / Семь кандидатов в президенты Казахстана

Глава государства избирается на пять лет. Выборы считаются состоявшимися при любой явке, а победителем становится кандидат, набравший свыше 50% избирателей.