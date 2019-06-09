02:14 10 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Срочно:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По данным exit poll, победу на выборах президента Казахстана одержал Токаев

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
407 0 0

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. По данным опроса института "Общественное мнение", Касым-Жомарт Токаев лидирует на президентских выборах в Казахстане с результатом свыше 70% голосов, сообщает Sputnik Казахстан.

"Кандидат Токаев набирает 70,13%", - сказала на брифинге председатель совета института, магистр социологии Айнур Мажитова.

Всего в президентской кампании участвуют семь кандидатов. в том числе Токаев, которого выдвинула партия первого президента страны Nur Otan.

Семь кандидатов в президенты Казахстана
© Sputnik /
Семь кандидатов в президенты Казахстана

Глава государства избирается на пять лет. Выборы считаются состоявшимися при любой явке, а победителем становится кандидат, набравший свыше 50% избирателей.

Теги:
Касым-Жомарт Токаев, выборы, Казахстан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Invest in Namangan: самые яркие кадры с прошедшего форума
Праздник Сабантуй в центральном парке Ташкенте
Пляски и молодецкая удаль: как в Ташкенте отметили Сабантуй
Как уберечься от гастрита
Гастрит: что провоцирует болезнь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054