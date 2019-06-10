Госслужащих Узбекистана освободили от работы в воскресенье ради семьи

Шавкат Мирзиёев поручил сократить количество собраний и порекомендовал госслужащим проводить больше времени с семьями.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Государственные служащие Узбекистана теперь по субботам будут работать до 17:00, а по воскресеньям вообще отдыхать, сообщает "Газета.уз" со ссылкой на заявление президента Шавката Мирзиёева на собрании.

По словам издания, на совещании президент Узбекистана сказал, что работники государственных органов воскресенья должны проводить с семьями, поэтому поручил сократить количество и длительность собраний в госорганах, а также прекратить сбор "ненужных отчетов и информации".

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Также, по словам президента, в рабочее время госслужащие должны справляться со всеми возложенными на них функциональными обязанностями качественно и эффективно.

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Напомним, в апреле в Узбекистане состоялся запуск и тестирование системы правительственной мобильной связи, обеспечивающей конфиденциальность, мобильность, безопасность и экономию бюджетных средств на услуги телекоммуникаций, в том числе при нахождении за рубежом.