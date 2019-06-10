Токаев побеждает на внеочередных выборах президента Казахстана

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В воскресенье, 9 июня, в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. Побеждает действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев от партии "Нур Отан". Об этом свидетельствуют предварительные итоги ЦИК республики.
По предварительным данным, он набрал 70,76% голосов. Явка на избирательных участках составила 77,4%, проголосовали более 9 миллионов человек.
Большинство наблюдателей в течение всего дня отмечали хорошую организацию процесса. Мониторинг избирательной кампании вели 432 наблюдателя миссии СНГ, в том числе 20 наблюдателей на долгосрочной основе.
Глава миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ Елена Мизулина заявила, что выборы были организованы очень хорошо, и трудно предъявить какие-либо претензии.
"Наблюдатели практически везде, какие бы они ни представляли партии и общественные организации или штабы кандидатов, фиксируют, что нет нарушений, массовых совершенно", – сказала Мизулина.
Представители миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также отметили, что выборы президента соответствовали требованиям избирательного законодательства и международным обязательствам страны.
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 9 июня и были назначены в связи с уходом главы государства Нурсултана Назарбаева с его поста, который он занимал почти 30 лет.
Действующим президентом был назначен Касым-Жомарт Токаев. Несмотря на то, что он имел право занимать пост президента до 2020 года, Токаев объявил о решении провести досрочное голосование. В прошедших выборах помимо него за пост главы Казахстана боролись еще 6 кандидатов.