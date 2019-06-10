Токаев побеждает на внеочередных выборах президента Казахстана

ТАШКЕНТ, 10 июн – Sputnik. В воскресенье, 9 июня, в Казахстане состоялись внеочередные выборы президента. Побеждает действующий глава страны Касым-Жомарт Токаев от партии "Нур Отан". Об этом свидетельствуют предварительные итоги ЦИК республики.

По предварительным данным, он набрал 70,76% голосов. Явка на избирательных участках составила 77,4%, проголосовали более 9 миллионов человек.

Впервые в истории после обретения республикой независимости в выборах не участвовал первый президент Казахстана и глава партии "Нур Отан" Нурсултан Назарбаев. При этом экс-президент одним из первых пришел на участок, чтобы отдать свой голос за Токаева.

Большинство наблюдателей в течение всего дня отмечали хорошую организацию процесса. Мониторинг избирательной кампании вели 432 наблюдателя миссии СНГ, в том числе 20 наблюдателей на долгосрочной основе.

Глава миссии наблюдателей Межпарламентской ассамблеи СНГ Елена Мизулина заявила, что выборы были организованы очень хорошо, и трудно предъявить какие-либо претензии.

"Наблюдатели практически везде, какие бы они ни представляли партии и общественные организации или штабы кандидатов, фиксируют, что нет нарушений, массовых совершенно", – сказала Мизулина.

Представители миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) также отметили, что выборы президента соответствовали требованиям избирательного законодательства и международным обязательствам страны.

После завершения голосования Токаев поблагодарил граждан за оказанное доверие. Он высоко оценил заслуги Нурсултана Назарбаева и заявил о намерении следовать его курсом.

Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана состоялись 9 июня и были назначены в связи с уходом главы государства Нурсултана Назарбаева с его поста, который он занимал почти 30 лет.

Действующим президентом был назначен Касым-Жомарт Токаев. Несмотря на то, что он имел право занимать пост президента до 2020 года, Токаев объявил о решении провести досрочное голосование. В прошедших выборах помимо него за пост главы Казахстана боролись еще 6 кандидатов.