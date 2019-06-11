Экс-президент Афганистана: мир возможен только с помощью России

ТАШКЕНТ, 11 мая - Sputnik. Экс-президент Афганистана Хамид Карзай дал эксклюзивное интервью корреспонденту Sputnik Зохре Ишмухаметовой и рассказал о способах решения конфликта в стране и имеющихся трудностях.

По его словам, Россия должна быть лидером мирного урегулирования, поскольку она одна из первых предприняла шаги по началу этого процесса. Очень важно, чтобы Россия несмотря ни на что продолжила свои усилия в данном направлении.

Напомним, в этом году российско-афганские дипломатические отношения отмечают столетний рубеж. В честь этой даты Россия пригласила в Москву одного из наиболее влиятельных политиков ИРА Хамида Карзая, а также различных представителей сторон конфликта из Афганистана, в том числе движение "Талибан".

Благодаря площадке, предоставленной Москвой, афганская делегация встретилась с представителями "Талибана" и смогла обсудить сложившуюся ситуацию.

"Мы провели переговоры с талибами, обсудили различные вопросы, касающиеся будущего Афганистана, мира, прекращения огня, вывода иностранных войск, наших отношений с региональными странами и Россией, и пришли к выводам, которые отражены в совместном заявлении", – сказал Карзай.

Одним из жизненно важных вопросов для народа Афганистана Карзай считает скорейшее прекращение огня. По его словам, прекратить огонь должны все стороны: и правительство Афганистана, и США, и талибы.

При этом особое беспокойство вызывают действия Вашингтона. Так, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад прилагает серьезные усилия по решению конфликта. Однако американские военные, воюя с талибами, бомбят жилые дома и убивают мирное население.

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Таким образом, процесс мирного урегулирования затягивается. В этой связи Карзай призывает все стороны координировать свои действия с Россией, чтобы Афганистан был не полем противостояния региональных держав, а местом их сотрудничества.

"Независимо от того, будут ли другие стараться ради афганского мирного процесса, мы просим Россию продолжать прилагать усилия, поскольку они одобряются афганским народом", – заявил экс-президент.

Стоит отметить, что угрозы распространения терроризма и экстремизма, оружия и наркотрафика со стороны Афганистана беспокоят сегодня всех, особенно его непосредственных соседей.

Так, Узбекистан в последнее время заметно расширил двусторонние связи с исламской республикой. Мирное урегулирование конфликта позволит не только минимизировать текущие угрозы, но и принесет огромную пользу всему центрально-азиатскому региону.

Особый упор Узбекистан делает на реализацию экономических проектов, которые могут создать основу для экономической модернизации Афганистана. Например, в декабре 2017 года в ходе визита в Ташкент президента ИРИ Ашрафа Гани было подписано более 40 контрактов на общую сумму свыше 500 миллионов долларов. Годом позже, на переговорах президента Афганистана и министра иностранных дел Узбекистана Ташкент был избран новой точкой для ведения переговоров.