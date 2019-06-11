Примечательно, что японская сторона с большим интересом смотрит на эту встречу.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев осенью поедет в Японию, об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов.

"Узбекистан в годы независимости активно развивает отношения с Японией. И Японское правительство одобряет наши экономические реформы. Сейчас ведем переговоры с Японией (о предстоящем визите президента – ред). Японская сторона тоже с большим интересом смотрит на эту встречу. Осенью состоится визит в Японию", - ответил замминистра на вопрос журналиста о поездке президента в Японию.

Узбекистан и Япония развивают отношения во многих сферах: в первую очередь это различные программы образования, культурные мероприяти. Такжэе японские высокотехнологичные компани являются лидерами по поставкам оборудования для ТЭС Узбекистана.

Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте >>

Напомним, в конце мая этого года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте.

Глава узбекского правительства поздравил японский народ с вступлением на престол императора Нарухито. Он пожелал лидеру страны крепкого здоровья и долгих лет правления.