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Район Минато в Токио

Шавкат Мирзиёев осенью поедет в Японию

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Примечательно, что японская сторона с большим интересом смотрит на эту встречу.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев осенью поедет в Японию, об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхом Неъматов.

"Узбекистан в годы независимости активно развивает отношения с Японией. И Японское правительство одобряет наши экономические реформы. Сейчас ведем переговоры с Японией (о предстоящем визите президента – ред). Японская сторона тоже с большим интересом смотрит на эту встречу. Осенью состоится визит в Японию", - ответил замминистра на вопрос журналиста о поездке президента в Японию.

Узбекистан и Япония развивают отношения во многих сферах: в первую очередь это различные программы образования, культурные мероприяти. Такжэе японские высокотехнологичные компани являются лидерами по поставкам оборудования для ТЭС Узбекистана.

Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте >>

Напомним, в конце мая этого года премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов посетил Посольство Японии в Ташкенте.

Глава узбекского правительства поздравил японский народ с вступлением на престол императора Нарухито. Он пожелал лидеру страны крепкого здоровья и долгих лет правления.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Узбекистан, Япония, Япония



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