Парламент Узбекистана повторно рассмотрит закон об атомной энергетике

В законопроект необходимо внести нормы прямого действия. Для этого сформирована отдельная рабочая группа.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Депутаты законодательной палаты парламента Узбекистана на заседании в приняли решение повторно внести закон "Об использовании атомной энергии в мирных целях", сообщает в четверг пресс-служба "Узатома".

Проект закона "Об использовании атомной энергии в мирных целях" был подготовлен в сентябре 2018 года министерством юстиции Узбекистана, в начале года он был передан в парламент, а в марте был утвержден в первом чтении.

В законопроект необходимо внести нормы прямого действия. Для этого сформирована отдельная рабочая группа. Проект закона доработают и он повторно будет внесен на обсуждение во втором чтении.

В соответствии с проектом закона, решение об отмене строительства ядерных объектов в Узбекистане, в том числе атомных электростанций, сможет принимать только президент страны.

Строительство первой в Центральной Азии атомной электростанции по проекту "Росатома" планируется начать не ранее 2021 года. До этого момента на выбранной под АЭС площадку в районе озера Айдаркуль будут вестись изыскательные работы, а также пройдет процесс лицензирования всех необходимых процедур и работ.

Суммарная мощность двух энергоблоков станции составит 2,4 ГВт, а полностью завершить проект планируется до 2028 года.