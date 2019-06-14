Мирзиёев предложил провести в Самарканде экономический саммит ШОС

В Бишкеке проходит очередной саммит глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В своем выступлении президент Узбекистана внес ряд предложений и проектов для стран ШОС, в том числе выступил за регулярное проведение экономических и бизнес-саммитов для стран-участниц Организации.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите глав-государств ШОС высказал ряд предложений по усилению взаимодействия между государствами.

В частности, узбекский лидер предложил разработать ряд документов, направленных на развитие экономических и транспортных коридоров на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание он предлагает уделить агроинновациям.

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Еще одно направление взаимодействия - создание так называемого "Зеленого пояса ШОС", под которым подразумевается внедрение и обмен современными экологически чистыми технологиями.

Также Шавкат Мирзиёев призвал участников ШОС на регулярной основе проводить встречи руководителей компетентных органов и структур в сфере инноваций и кибербезопасности для обсжуждения и решения общих задач и проблем.

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Особое внимание узбекский лидер уделил сотрудничеству в сфере бизнеса.

"Мы предлагаем расширить взаимодействие между деловыми кругами государств-членов ШОС, проводя ежегодные форумы. Первый такой саммит мы готовы провести у себя в Самарканде", — заявил Мирзиёев.

Среди предложений Узбекистана стоит также отметить налаживание межпарламентского диалога в рамках ШОС, а также инициативу в сфере культуры и туризма. Так, президент Узбекистана считает полезным объединить усилия по популяризации культурно-исторического наследия в городах ШОС, а каждый год выбирать культурную и туристическую столицу среди городов ШОС.

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В заключение выступления глава государства пожелал успехов Владимиру Путину в проведении следующего саммита ШОС, который пройдет в России 22-23 июля 2020 года.