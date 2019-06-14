Мирзиёев предложил провести в Самарканде экономический саммит ШОС

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите глав-государств ШОС высказал ряд предложений по усилению взаимодействия между государствами.
В частности, узбекский лидер предложил разработать ряд документов, направленных на развитие экономических и транспортных коридоров на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Особое внимание он предлагает уделить агроинновациям.
Прямая трансляция заседания глав государств-членов ШОС в Бишкеке >>
Еще одно направление взаимодействия - создание так называемого "Зеленого пояса ШОС", под которым подразумевается внедрение и обмен современными экологически чистыми технологиями.
Также Шавкат Мирзиёев призвал участников ШОС на регулярной основе проводить встречи руководителей компетентных органов и структур в сфере инноваций и кибербезопасности для обсжуждения и решения общих задач и проблем.
Шавкат Мирзиёев прибыл в Бишкек: кто встретил узбекского лидера >>
Особое внимание узбекский лидер уделил сотрудничеству в сфере бизнеса.
"Мы предлагаем расширить взаимодействие между деловыми кругами государств-членов ШОС, проводя ежегодные форумы. Первый такой саммит мы готовы провести у себя в Самарканде", — заявил Мирзиёев.
Среди предложений Узбекистана стоит также отметить налаживание межпарламентского диалога в рамках ШОС, а также инициативу в сфере культуры и туризма. Так, президент Узбекистана считает полезным объединить усилия по популяризации культурно-исторического наследия в городах ШОС, а каждый год выбирать культурную и туристическую столицу среди городов ШОС.
Мирзиёев провел встречу с главой Кыргызстана >>
В заключение выступления глава государства пожелал успехов Владимиру Путину в проведении следующего саммита ШОС, который пройдет в России 22-23 июля 2020 года.