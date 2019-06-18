Названы сроки визита Шавката Мирзиёева в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Узбекистан в сентябре прошлого года. Переговоры между лидерами двух стран получились насыщенными.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь запланирован на август 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

"В августе этого года планируется официальный визит в Беларусь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева", — говорится в публикации на официальном сайте Совета министров.

В Минске 17-19 июня находится правительственная делегация Узбекистана. Состоялось заседание межправкомиссии по двустороннему сотрудничеству, в котором принял участие заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Дворник.

Он отметил, что Минск заинтересован в промкооперации с Ташкентом. По словам вице-премьера, важнейшими направлениями являются сотрудничество в агропромышленном комплексе, машиностроении, пищевой и фармацевтической отраслях, легкой промышленности. Особое внимание уделяется промышленной кооперации, созданию совместных производств.

"Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабные проекты по созданию производств грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. Минский автомобильный завод готов принять участие в создании таких производств с высокой степенью локализации", — заявил Дворник.

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В апреле в Ташкентской области создано совместное предприятие "Здравушка Ташкент", по этому проекту планируется построить завод по переработке молока и молочно-товарный комплекс на тысячу голов. По словам вице-премьера, Минск готов реализовать такие же проекты в других регионах Узбекистана.

Владимир Дворник считает, что прорывными могут стать проекты по автоматизации газотранспортной и газораспределительной сетей Узбекистана с участием предприятий Беларуси.

Кроме того, Минск предлагает активнее взаимодействовать в области информационных технологий, прежде всего — наладить связи между парками высоких технологий.

Также Беларусь может поставлять в Узбекистан больше сельскохозяйственной, дорожно-строительной, коммунальной и специальной техники, карьерных самосвалов и некоторых других товаров.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Узбекистан в сентябре прошлого года. Переговоры между лидерами двух стран получились насыщенными — помимо встречи в расширенном составе, президенты проговорили тет-а-тет около трех часов.

Тогда стороны подписали 19 документов, важнейшими из которых стали межправительственный Договор о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2023 годы и программа по его реализации.