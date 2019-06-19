11:34 19 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск
Здание высшего законодательного органа Литвы - Сейм Литовской Республики в Вильнюсе.

Симоньян прокомментировала предложение запретить Sputnik в Литве

Алексей Витвицкий
Политика
Получить короткую ссылку
14 0 0

Литовские парламентарии направили предложение в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис выступили с инициативой закрыть доступ к сайту информагентства Sputnik Литва. Об этом передает пресс-служба литовского парламента.

Марат Касем о задержании в аэропорту Вильнюса: это был форменный допрос
© Sputnik /
Марат Касем о задержании в аэропорту Вильнюса: это был форменный допрос

Депутаты предложили изучить все сайты группы Sputnik и предпринять меры, чтобы заблокировать доступ к порталу Sputnik Литва на территории страны.

По их словам, публикации агентства "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых "литовских партизан".

Случаи притеснения российских СМИ и журналистов в Балтии

Предложение литовских депутатов прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Не знаю даже как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать," — сказала она.

Инициативу парламентариев раскритиковали в МИА "Россия сегодня".

Посол РФ в Литве Александр Удальцов
© Facebook / Посольство России в Литве
"Позорище": посол РФ в Литве прокомментировал задержание Марата Касема

"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", — заявили в пресс-службе агентства, отметив, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.

Напомним, в конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста обыскали и допросили, а затем выдали ему документ, в котором указывалось, что он является "угрозой национальной безопасности". При этом Касему заявили, что он, будучи гражданином Латвии, включен в список нежелательных лиц в Литве и ему запрещен въезд в страну на пять лет.

Теги:
журналисты, Sputnik, Маргарита Симоньян, Литва, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальный комплекс имени Исхокхона Ибрата
Наследие узбекского Гуттенберга: чем живет сегодня школа имени Ибрата
Видео со встречи Меркель и Зеленского шокировало сеть
Как защититься от жары
Как выжить в жару: советы, которые работают

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054