Симоньян прокомментировала предложение запретить Sputnik в Литве

Литовские парламентарии направили предложение в Службу инспекции этики журналистов, в Службу по надзору за связью и Комиссию по телерадиовещанию.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Депутаты от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Лауринас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис выступили с инициативой закрыть доступ к сайту информагентства Sputnik Литва. Об этом передает пресс-служба литовского парламента.

Депутаты предложили изучить все сайты группы Sputnik и предпринять меры, чтобы заблокировать доступ к порталу Sputnik Литва на территории страны.

По их словам, публикации агентства "искажают реальность" литовской политики, в том числе историю так называемых "литовских партизан".

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Предложение литовских депутатов прокомментировала главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Не знаю даже как нам в России на это реагировать. Ну не литовские же сайты запрещать," — сказала она.

Инициативу парламентариев раскритиковали в МИА "Россия сегодня".

"Со стороны Литвы это очередная заявка на приз главного русофоба Европы", — заявили в пресс-службе агентства, отметив, что речь идет о попытке введения прямой цензуры.

Напомним, в конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Журналиста обыскали и допросили, а затем выдали ему документ, в котором указывалось, что он является "угрозой национальной безопасности". При этом Касему заявили, что он, будучи гражданином Латвии, включен в список нежелательных лиц в Литве и ему запрещен въезд в страну на пять лет.