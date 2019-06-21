Против уволенного прокурора Муродова возбудили уголовное дело

Об этом рассказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе 20-го пленарного заседания Сената.

ТАШКЕНТ, 21 июн — Sputnik. В отношении уволенного генпрокурора Отабека Муродова возбудили уголовное дело, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. Глава государства обвинил его во взяточничестве.

Ранее Отабек Муродов был освобожден от должности Генерального прокурора Республики Узбекистан. Он занимал высокий пост с января 2018 года. Его должность получил Нигматилла Юлдашев.

По словам президента, новый генпрокурор обязан "навести порядок". В противном случае, "состав прокуратуры сократится на 60 %".