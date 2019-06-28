В Узбекистане всех руководителей пресс-служб проверят на профпригодность

Президент Узбекистана подписал постановление "О мерах по обеспечению независимости СМИ и развитию деятельности пресс-служб". В частности все серверы сайтов государственных ведомств и средств массовой информации будут переведены на национальную систему ТАS-IX.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, направленно на повышение эффективности и безопасности работы прессы, а также на повышение ответственности госорганов, особенно относящихся к ним пресс-службам. Постановление главы государства опубликовано на сайте МИД республики.

Согласно постановлению, министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций в целях повышения безопасности поручено принять меры по снижению затрат на пользование, техническое обслуживание и подключение к сети интернет государственных органов и организаций, а также средств массовой информации при размещении их серверов в сети TAS-IX.

Документ касается как работы СМИ, так и деятельности органов власти при взаимодействии с прессой. В частности, признана неудовлетворительной сложившаяся ситуация в большинстве госструктур в части оперативного информирования общественности и журналистов о проходящих событиях и деятельности той или иной организации.

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В связи с этим глава государства поручил пресс-службам своевременно и полноценно освещать ключевые события и решения своего ведомства, а также оперативно реагировать на запросы журналистов и негативную реакцию общественности.

Кроме того, особые требования предъявляются к руководителям пресс-служб государственных органов, которые должны иметь преимущественно журналистское образование, проходить стажировку и курсы повышения квалификации, а также подлежат аттестации раз в три года.

Полную ответственность за работу пресс-службы несут непосредственные руководители соответствующих министерств и ведомств. При этом до 1 января 2020 года все руководители пресс-служб обязаны будут пройти аттестацию согласно требованиям и действующему законодательству.

Прописан и порядок размещения информационных сообщений на сайтах госструктур. В частности, на официальных веб-страницах, в аккаунтах социальных сетей и мессендежерах должны появляться информационные сообщения о деятельности той или иной государственной структуры не реже одного раза в день.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Низомиддинова З.Ш.