Саида Мирзиёева высказалась о низком уровне работы пресс-служб

По мнению Саиды Мирзиёевой, проводимая государством масштабная работа остается слабо освещенной и недостаточно заметной как внутри страны, так и за рубежом.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева поделилась мнением о деятельности пресс-служб государственных органов в своем Facebook.

По мнению Саиды, данная тема очень часто поднимается журналистами и крайне важна.

"Изучив мнения специалистов и зарубежную практику, приходится с сожалением констатировать, что деятельность пресс-служб наших министерств и ведомств остается на низком уровне. Вследствие ненадлежащей работы пресс-служб и отсутствия у многих руководителей понимания необходимости общения со СМИ, население республики слабо информировано о ходе реформ, воспринимает их не в полной мере, недостаточно осознает суть и детали принимаемых президентом и правительством решений", - пишет Мирзиёева.

По ее словам, проводимая государством масштабная работа остается слабо освещенной и недостаточно заметной как внутри страны, так и за рубежом.

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"Это ведет и к появлению непроверенной информации, кривотолков, домыслов, которые при условии широкого распространения и отсутствия необходимой реакции со стороны пресс-служб госорганов приводят к недопониманию и недовольству среди населения", - добавила она.

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По мнению Саиды Мирзиёевой, ситуация усугубляется ограниченной укомплектованностью пресс-служб, низким уровнем их материально-технического оснащения и квалификации персонала.

"Как видите, стоящая перед нами проблема серьезна и масштабна. Полагаю, это потребует разработки и принятия комплексного нормативно-правового акта в дополнение к существующим", - пишет Саида.

В своем обращении на Facebook, она призвала обеспечить эффективное функционирование пресс-служб в качестве надежного моста между госорганами и обществом, повысить статус пресс-секретаря, организовывать на регулярной основе курсы повышения квалификации и другое.

Также Мирзиёева добавила, что в Агентстве информации и массовых коммуникаций уже создана специальная группа по выработке предложений и подготовке нормативно-правового акта.

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Напомним, с 12 апреля старшая дочь Шавката Мирзиёева Саида назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Она будет координировать деятельность пиар-центра, который отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.

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