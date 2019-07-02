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Посол Японии завершает дипломатическую миссию в Узбекистане

© МИД Узбекистана / Анвара Ильясова
Политика
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Нобуаки Ито работал в Узбекистане более 3 лет.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с послом Японии Нобуаки Ито, сообщает МИД республики.

Японский дипломат завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане. В ходе встречи обсуждены актуальные аспекты узбекско-японской повестки дня.

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Как отметили дипломаты, между Узбекистаном и Японией за долге годы работы достигнут высокий уровень доверия и взаимопонимания, а также созданы необходимые механизмы двустороннего сотрудничества.

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Нобуаки Ито работал в Узбекистане более 3 лет. Напомним, что 10 июля в Токио пройдет 15-е заседание Узбекско-японского и Японо-узбекского комитетов по экономическому сотрудничеству.

В заключение беседы Министр выразил Послу признательность за его личный весомый вклад в развитие многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Японией.

Теги:
дипломат, посольство, Посол, Япония, Япония



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