Япония и Узбекистан договорились о сотрудничестве в области права

Стороны договорились о сотрудничестве в рамках общепризнанных принципов и норм международного права.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Министерства юстиции Узбекистана и Японии подписали меморандум о сотрудничестве. В эти дни делегация республики во главе с первым заместителем министра юстиции Махмудом Истамовым находится в Стране восхо­дящего солнца.

Документ призван расширить взаимодействие ведомств двух стран в правовой сфере "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права". Меморандум предусматривает обмен опытом, проведение совместных мероприятий, исследований.

Стороны считают, что документ создаст правовую основу эффективного сотрудничества между министерствами.

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