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Россия официально приостановила ракетный договор с США

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Политика
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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД. Президент России заявил, что РФ зеркально ответит на решение США.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Договор о ликвидации ракет средней (одна тысяча — 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности — соглашение между СССР и США, подписанное 8 декабря 1987 года.

© Sputnik / Алексей Никольский
Путин высказался о "подхрюкивающих" сателлитах США в вопросе выхода из ДРСМД
В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договоренностей. Москва отвергает все обвинения.

В конце мая президент РФ внес законопроект о приостановке действия ДРСМД в Госдуму, закон был принят в июне. Совет Федерации в том же месяце одобрил документ.

Путин подчеркивал, что Россия не станет втягиваться в гонку вооружений на фоне выхода США из ДРСМД. При этом он добавил: все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", однако потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что РФ никогда не отказывалась от консультаций и переговоров, "нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях".

Теги:
политика, Россия, закон, Владимир Путин, президент РФ



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