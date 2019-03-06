Сергей Лавров: Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, РФ никогда не отказывалась от консультаций и переговоров, призванных укрепить стратегическую стабильность.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений в связи с создаваемыми США угрозами безопасности России, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с коллегой из ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

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"Нашу позицию в отношении того, как мы будем отвечать на постоянно создаваемые угрозы нашей безопасности при ведущей роли Соединенных Штатов, неоднократно излагал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он многократно подчеркивал, что мы не будем ввязываться в новую гонку вооружений", — цитирует министра РИА Новости

По его словам, Россия никогда не отказывалась от консультаций и переговоров, "нацеленных на укрепление стратегической стабильности в новых условиях".

"И не наша вина, что все наши многочисленные предложения, в том числе, передававшиеся в письменном виде, остались без реакции. И, как вы знаете, президент сказал, что все эти предложения остаются на столе, но больше мы наших западных партнеров беспокоить на эту тему не будем. Они про эти предложения знают. Когда дозреют — милости просим", — добавил Лавров.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что страна 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре.

Глава государства отметил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

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