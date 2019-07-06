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Президенты Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиёев и Нурсултан Назарбаев

Мирзиёев поздравил Нурсултана Назарбаева с днем рождения

© Sputnik / /Рамиз Бахтияров
Политика
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Президент Узбекистана подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана в развитии отношений между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил с днем рождения Нурсултана Назарбаева в телефонном разговоре, сообщает пресс-служба главы республики.

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В сообщении сказано, что Мирзиёев пожелал Назарбаеву ему доброго здоровья, благополучия и успехов в неустанной деятельности во имя процветания Казахстана.

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© Sputnik / Алексей Никольский
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Президент Узбекистана подчеркнул ключевую роль Первого Президента Казахстана в развитии отношений между двумя странами. Также Мирзиёев отметил весомый вклад Назарбаева в становлении казахстанской государственности, укреплении суверенитета и независимости страны в самый сложный исторический период.

Нурсултан Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, с 1990 года, ушел с поста президента в марте.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, поздравление, Нурсултан Назарбаев, день рожденья, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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