Назарбаев остается арбитром в новой политической системе Казахстана – эксперт

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович уверен, что, Нурсултан Назарбаев будет по-прежнему иметь определенное влияние на политическую элиту страны, а ожидаемые перемены не будут кардинальными.

По мнению эксперта, у Нурсултана Назарбаева в руках все еще сконцентрировано немало полномочий, которые позволят существенно влиять на решения, принимаемые в стране.

"Господин Назарбаев полностью не отказался от своих полномочий, а на текущий момент занимает пост председателя Совета безопасности, ему лично подчиняются все силовые структуры. Более того, он сохраняет за собой титул лидера нации, что позволяет ему оставаться арбитром в новой политической системе Казахстана", - заявил Никита Мендкович в беседе с корреспондентом радио Sputnik.

Эксперт также отметил, что Касым-Жомарт Токаев, если займет президентское кресло по итогам внеочередных выборов, продолжит политику лидера нации, так как уже неоднократно заявлял о преемственности его курса.