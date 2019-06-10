Назарбаев остается арбитром в новой политической системе Казахстана – эксперт

По мнению эксперта, у Нурсултана Назарбаева в руках все еще сконцентрировано немало полномочий, которые позволят существенно влиять на решения, принимаемые в стране.
"Господин Назарбаев полностью не отказался от своих полномочий, а на текущий момент занимает пост председателя Совета безопасности, ему лично подчиняются все силовые структуры. Более того, он сохраняет за собой титул лидера нации, что позволяет ему оставаться арбитром в новой политической системе Казахстана", - заявил Никита Мендкович в беседе с корреспондентом радио Sputnik.
Эксперт также отметил, что Касым-Жомарт Токаев, если займет президентское кресло по итогам внеочередных выборов, продолжит политику лидера нации, так как уже неоднократно заявлял о преемственности его курса.