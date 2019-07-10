Матвиенко рассказала, кому выгодно обострение отношений между Россией и Грузией

По словам Валентины Матвиенко, нагнетать антироссийскую истерию в грузинском обществе — недопустимо, поскольку российский и грузинский народы связывает многовековая история и многовековые узы дружбы.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Спикер Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко заявила, что начавшиеся 20 июня в Грузии антироссийские выступления — организованная с участием представителей США "тщательно продуманная провокация".

"Как иначе расценить тот факт, что массовые волнения в Грузии начались через несколько дней после визита в Тбилиси старшего директора центра имени Байдена университета Пенсильвании, бывшего заместителя министра обороны США Майкла Карпентера, написавшего в своем Twitter: "Провел всего три дня в Грузии. Я не уверен, что (грузинское) правительство полностью осознает последствия политики "открытых дверей" с Россией", и дальше все в таком же духе", — сказала Матвиенко на заседании Совфеда. Ее цитирует РИА Новости.

Она заявила, что это похоже на "тщательно продуманную, инсценированную провокацию и против России, и против Грузии".

По словам Матвиенко, нагнетать антироссийскую истерию в грузинском обществе — недопустимо, поскольку российский и грузинский народы связывает многовековая история и многовековые узы дружбы.

Акции протеста захлестнули Грузию 20 июня. Митингующие выступили против участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, в котором находились российские представители.

Спецназ разогнал манифестантов, но на следующие день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержали. Президент страны Саломе Зурабишвили на фоне протестов назвала Россию "врагом и оккупантом", заявив, что Москве идет на руку раскол грузинского общества.

После этого президент России Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

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