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Посол Узбекистана встретился с Ангелой Меркель в Берлине

© МИД Узбекистана
Политика
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Набижон Касимов был приглашен в правительственную резиденцию "Мезеберг", где состоялся официальный прием глав дипломатических миссий и международных организаций.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Набижон Касимов встретился с канцлером германии Ангелой Меркель, сообщает МИД Узбекистана.

Посол Узбекистана в Берлине был приглашен в правительственную резиденцию "Мезеберг", где состоялся официальный прием глав дипломатических миссий и международных организаций.

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В ходе переговоров с канцлером ФРГ, отмечалась растущая динамика отношений между странами. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в Германию в январе, ответный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан проходил в мае.

По мнению главы Правительства Германии, эти визиты на высшем уровне, несомненно, способствуют активизации доверительных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах, говорится в сообщении.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Напомним, что недавно канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Такие кадры появились в Twitter. На них видно, как Меркель и Ринне стоя прослушивают речь. Внезапно канцлера охватила дрожь, однако она не сдвинулась с места. Глава финского правительства никак не отреагировал на происходящее.

Позже представитель кабмина ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо и переговоры проходят в планом режиме.

Теги:
Германия, Германия, переговоры, Посол, Ангела Меркель, Берлин



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