Посол Узбекистана встретился с Ангелой Меркель в Берлине

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Набижон Касимов встретился с канцлером германии Ангелой Меркель, сообщает МИД Узбекистана.
Посол Узбекистана в Берлине был приглашен в правительственную резиденцию "Мезеберг", где состоялся официальный прием глав дипломатических миссий и международных организаций.
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В ходе переговоров с канцлером ФРГ, отмечалась растущая динамика отношений между странами. Напомним, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил в Германию в январе, ответный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Узбекистан проходил в мае.
По мнению главы Правительства Германии, эти визиты на высшем уровне, несомненно, способствуют активизации доверительных отношений и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах, говорится в сообщении.
Позже представитель кабмина ФРГ заявил, что Меркель чувствует себя хорошо и переговоры проходят в планом режиме.