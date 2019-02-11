Смолин: позиция Меркель поможет РФ достроить "Северный поток – 2"

"Северный поток — 2": США грозят Европе санкциями, но поздно >>>
Ранее Меркель заявила, что строительство газопровода не приведет к энергетической зависимости Германии от России, если при этом Берлин будет получать топливо одновременно из других источников.
Политолог отметил: здесь вопрос не столько в зависимости Германии от поставок РФ, сколько в зависимости других стран Европы от ФРГ.
"Ей могут ставить в вину, что она будет зависима от российских поставок, а на самом деле в этих требованиях отказаться от "Северного потока" будет скрываться мысль о том, что соседи могут, в свою очередь, стать зависимы уже от Германии", — сказал Смолин в эфире радио Sputnik.
По его словам, Меркель должна успокоить своих товарищей по ЕС.
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