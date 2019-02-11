Смолин: позиция Меркель поможет РФ достроить "Северный поток – 2"

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин рассказал, почему некоторые европейские страны и США давят на Германию из-за "Северного потока – 2" и почему это давление не дает ожидаемого эффекта.

Как отметил Михаил Смолин, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель выгоден "Северный поток – 2": как по себестоимости получаемого топлива, так и в плане положения, которое займет Германия в энергетической сфере внутри Евросоюза.

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Ранее Меркель заявила, что строительство газопровода не приведет к энергетической зависимости Германии от России, если при этом Берлин будет получать топливо одновременно из других источников.

Политолог отметил: здесь вопрос не столько в зависимости Германии от поставок РФ, сколько в зависимости других стран Европы от ФРГ.

"Ей могут ставить в вину, что она будет зависима от российских поставок, а на самом деле в этих требованиях отказаться от "Северного потока" будет скрываться мысль о том, что соседи могут, в свою очередь, стать зависимы уже от Германии", — сказал Смолин в эфире радио Sputnik.

По его словам, Меркель должна успокоить своих товарищей по ЕС.

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