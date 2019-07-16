Новым прокурором Ташкента стал Бахриддин Валиев

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Новым прокурором города Ташкента назначен советник юстиции 3 класса Бахриддин Валиев, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

"В соответствии с приказом Генерального прокурора республики Узбекистан государственный советник юстиции 3 класса Валиев Бахриддин Баходирович назначен прокурором города Ташкента", - говорится в сообщении.

Ранее Валиев занимал должность прокурора Бухарской области.

Прокурор Ташкента покинул свой пост >>

Напомним, вчера стало известно о том, что прокурор города Ташкента, Шерзод Облокулов, покинул свой пост.

Также свой пост оставил прокурор Мирзо-Улугбекского района Тимур Нормухамедов. Как пишут СМИ, прокуроры уволены, поскольку не обращали внимание на обращения граждан.