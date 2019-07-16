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Открытие генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону заработало генконсульство Узбекистана

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Политика
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Ранее в Ростове-на-Дону был назначен генеральный консул Узбекистана Рустам Курганбаев.

ТАШКЕНТ, 16 июл - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана, которое будет отвечать за работу регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, открылось во вторник в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.

Как отметил посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, узбекско-российские отношения носят стратегический характер, и сегодня государства связывают дружеские отношения.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Открытие генконсульства Узбекистана в Ростове-на-Дону

"Открытие генконсульств на территории РФ и, в том числе в Ростовской области, направлено на улучшение работы с нашими гражданами, которые проживают, работают, обучаются на территории России, а также... углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества", - сказал он.

Асадов уточнил, что во время встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым они обсудили совместные проекты. 

"У нас есть хорошие возможности сотрудничать в развитии АПК, перерабатывающей промышленности. Наши машиностроительные предприятия сегодня уже реализуют проекты", - сказал Голубев.

Он добавил, что в минувшем году на первом российско-узбекском форуме межрегионального сотрудничества в Ташкенте были представлены предприятия области, реализующие проекты в Узбекистане. Среди них - "Ростсельмаш", "Трубная металлургическая компания".

Вид на Ростов-на-Дону через колокольню кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы
© Sputnik / Александр Поготов
Назначен генконсул Узбекистана в Ростове-на-Дону

"Надеемся, что сегодняшнее решение об открытии консульства позволит активнее продвигать реализацию проектов", - заключил губернатор.

Внешнеторговый оборот Ростовской области с Республикой Узбекистан по итогам 2018 года составил почти 183,2 миллиона долларов, в том числе экспорт - почти 106,3 миллиона, импорт - около 76,9 миллиона долларов. Товарную структуру экспорта составляют машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье для их производства, черные и цветные металлы, а также химическая продукция.

Теги:
консульство, Узбекистан, Ростов-на-Дону, Россия



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