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Акмалхужа Мавлонов назначен прокурором Наманганской области

Новым прокурором Наманганской области стал Акмалхужа Мавлонов

Пресс-служба Прокуратуры Узбекистана
Политика
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Примечательно, что прокурором Наманганской области Рашид Рахматов стал всего лишь в марте этого года. Сегодня на его место пришел Акмалхужа Мавлонов.

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Старший советник юстиции Акмалхужа Юсупович Мавлонов назначен прокурором Наманганской области вместо Рашида Рахматова, который покинул должность в начале июля, сообщает прокуратура Узбекистана.

Известно, что ранее Мавлонов занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана, начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генпрокуратуре, прокурора Хорезмской области, заместителя прокурора Сырдарьинской области.

Прокурором Наманганской области стал экс-заместитель генпрокурора республики >>

Примечательно, что прокурором Наманганской области Рашид Рахматов стал всего лишь в марте этого года.

Ранее он занимал различные должности в прокуратуре Навоийской области и Каракалпакстана. Некоторое время занимал должность заместителя генерального прокурора Узбекистана.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, прокуратура, Прокуратура, прокурор, назначения, назначение, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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