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Государственный департамент США

Представитель Госдепа США посетит Узбекистан

© Commons.wikimedia / AgnosticPreachersKid
Политика
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Во время встречи стороны подчеркнули важность динамичного наращивания всесторонних контактов между Узбекистаном и США на различных уровнях.

ТАШКЕНТ, 22 июл - Sputnik. Министр иностранных дел республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел переговоры в Государственном департаменте США с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом и исполняющим обязанности помощника Госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, сообщает МИД Узбекистана.

Дэвид Хейл заявил, что в Вашингтоне отмечают крепнущее партнерство между Узбекистаном и США, настроены на продолжение наметившегося конструктивного тренда на дальнейшее укрепление всеобъемлющих отношений.

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Также представитель Госдепартамента сообщил о планах посетить Узбекистан в ближайшей перспективе.

Элис Уэллс, в свою очередь, отметила динамичный рост контактов на различных уровнях.

"Особо выделен первый за последние 15 лет визит министра обороны Узбекистана в США в июле текущего года, посещение республики губернатором штата Миссисипи, также отмечен приоритетный характер сотрудничества в сфере образования", - говорится в сообщении.

В заключении, США отметили важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, экономического и социального восстановления Афганистана, вовлечении его в процессы регионализации в Центральной Азии.

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Напомним, глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов сейчас находится с визитом в США.  Камилов поучаствует в переговорах по развитию торгово-экономических, финансовых и инвестиционных связей. Визит начался 16 июля и завершится 23 июля. Также в составе делегации в США прибыли руководители министерств, компаний и банков Узбекистана.

Теги:
США, США, Узбекистан, Узбекистан, Абдулазиз Камилов



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