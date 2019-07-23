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Борис Джонсон

Новым премьером Великобритании станет Борис Джонсон

© Sputnik / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Политика
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Джонсон набрал 92153 голоса, его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — почти вдвое меньше, 46656 голосов.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Главой Консервативной партии Великобритании избран экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон, в среду он станет премьер-министром страны, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019
REUTERS/Toby Melville
Не Мэй месяц. Как министры избавились от британского премьера
Действующий премьер Тереза Мэй, 7 июня объявившая об уходе с поста лидера партии, уже поздравила Джонсона с избранием. 

Финалистов гонки определила после серии голосований фракция правящей Консервативной партии в палате общин, итоговое же решение осталось за рядовыми членами партии тори, голосовавшими по почте.

Джонсон набрал 92153 голоса, его соперник, нынешний глава МИД Джереми Хант — практически вдвое меньше, 46656 голосов.

Официальная передача власти от действующего премьера к новому состоится 24 июля, после последней для Мэй сессии ответов на вопросы парламентариев в парламенте. Королева Елизавета II примет отставку Мэй и попросит нового премьера сформировать правительство. Назначения на ключевые посты, как ожидается, будут объявлены в вечером того же дня.

О своей предстоящей отставке в случае победы Джонсона уже объявили канцлер (министр финансов) Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гоук и замглавы МИД сэр Алан Данкан. Также со своего поста уйдет глава МИД Джереми Хант.

Кроме того, ожидаются многочисленные отставки: Джонсон пугает многих тем, что допускает выход Великобритании из ЕС без соглашения 31 октября, а также тем, что может приурочить к этому событию парламентские каникулы, лишив таким образом депутатов права голоса.

Теги:
Великобритания, политика, Борис Джонсон



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