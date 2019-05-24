Тереза Мэй уйдет в отставку

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня, сообщает РИА Новости.
Это объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, которых не удовлетворило обновленное соглашение с ЕС по Brexit, которое она представила.
Теперь Мэй должна оставить и пост премьер-министра страны. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, который посетит в начале июня Великобританию с государственным визитом.
Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня. На данный момент основной кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру. Такую возможность рассматривает и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Также среди потенциальных кандидатов — глава МИД Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид.
Комментируя ранее ситуацию, которая сложилась вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Владимир Суздальцев заявил, что Брюссель сознательно измотал Мэй.
По мнению Суздальцева, премьер-министр Великобритании во многом проиграла — она хотела снискать славу второй Маргарет Тэтчер — "железной леди", а для этого надо было продавить Евросоюз, но ей это не удалось.