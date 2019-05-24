Тереза Мэй уйдет в отставку

В выступлении на Даунинг-стрит политик сказала, что делала все, что было в ее силах, чтобы добиться выполнения референдума 2016 года, на котором победили сторонники Brexit.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера Консервативной партии 7 июня, сообщает РИА Новости.

Это объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, которых не удовлетворило обновленное соглашение с ЕС по Brexit, которое она представила.

REUTERS/Toby Melville Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Лондоне. 24 мая 2019

Теперь Мэй должна оставить и пост премьер-министра страны. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, который посетит в начале июня Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня. На данный момент основной кандидат — бывший глава МИД Борис Джонсон — уже заявил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру. Такую возможность рассматривает и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Также среди потенциальных кандидатов — глава МИД Джереми Хант и глава МВД Саджид Джавид.

Пока не будет избран новый глава кабинета (обычно процесс занимает около шести недель) Тереза Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

Комментируя ранее ситуацию, которая сложилась вокруг выхода Великобритании из Евросоюза, замдекана факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Владимир Суздальцев заявил, что Брюссель сознательно измотал Мэй.

По мнению Суздальцева, премьер-министр Великобритании во многом проиграла — она хотела снискать славу второй Маргарет Тэтчер — "железной леди", а для этого надо было продавить Евросоюз, но ей это не удалось.

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