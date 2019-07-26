Президент Узбекистана прибыл в Самарканд

Шавкат Мирзиёев осмотрит Самаркандский международный аэропорт, который находится сейчас на реконструкции.

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 июля прибыл в Самарканд, сообщает телеканал "Узбекистан-24".

Согласно информации на сайте президента, в ходе визита Мирзиёев осмотрит Самаркандский международный аэропорт, находящийся в данный момент на реконструкции. Также ознакомится с ходом реформ социально-экономического развития регионов, крупными проектами в городе и жизнью народа.

19 июля Шавкат Мирзиёев в рамках визита в в Сырдарьинскую область побывал на поле фермерского хозяйства "Саховат", а также посетил хлопчатник.

Мирзиёев проинспектировал фермерское хозяйство в Сырдарьинской области >>

Также президент организовал встречу с руководителями районов и секторов, фермерами и предпринимателями области.

Ранее Мирзиёев посетил Хавастский район Сырдарьинской области во второй раз с начала года. Там возводят новые здания местных органов власти и управления, учреждения образования и культуры, пункты торговли и обслуживания.