Мирзиёев прибыл в Беларусь с официальным визитом

У трапа самолета лидера Узбекистана встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава МИД Владимир Макей.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прибыл в Национальный аэропорт Минск.

Как передает БЕЛТА, у трапа самолета Мирзиёева встречали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и глава МИД Владимир Макей.

Официальные переговоры президентов Узбекистана и Беларуси состоятся во Дворце Независимости. Предполагается, что главы государств рассмотрят вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание укреплению экономических отношений.

Как сообщала пресс-служба Александра Лукашенко, лидеры двух стран обсудят политическую повестку дня, "ситуацию в регионе и в мире в целом".

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Также намечается совместное посещение выставки национальной продукции Узбекистана, которая сейчас проходит в Минске. Кроме того, Шавкат Мирзиёев посетит Парк высоких технологий.

По итогам визита будет заключен пакет международных документов о развитии сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном в различных сферах.