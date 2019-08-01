Уроженец Бухары стал межрайонным прокурором Москвы

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Уроженец Бухары назначен межрайонным прокурором Москвы, сообщает прокуратура РФ.

33-летний младший советник юстиции Зафар Махмудов был назначен межрайонным прокурором Лефортовского района столицы.

В 2008 году Махмудов окончил Московскую государственную юридическую академию. С 27-летнего возраста возглавлял районные прокуратуры в Центральной России. Работал помощником горпрокурора Сыктывкара (Коми), заместителем Сыктывкарского природоохранного межрайонного прокурора.

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Затем узбекистанец был прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной деятельностью прокуратуры Тверской области, заместителем Кимрского межрайпрокурора Тверской области.

В 2014–2019 годах занимал должности прокурора Мещовского и прокурора Юхновского районов Калужской области.

В ближайшее время он уже приступит к исполнению своих обязанностей.