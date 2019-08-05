Кто заплатит за снесенное жилье: принято распоряжение президента

Изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости граждан и предпринимателей разделят на три основных этапа. В проекте также закон об усилении ответственности должностных лиц за причинение вреда гражданам.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Принято распоряжение президента "О дополнительных мерах по безусловному обеспечению гарантий имущественных прав граждан и субъектов предпринимательства" (Р–5491, 03.08.2019 г.), сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

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Начиная с 5 августа 2019 года изъятие земельных участков и снос объектов недвижимости граждан и предпринимателей разделят на три основных этапа. Для начала пакет документов и материалов по территориям, где запланированы сносы, вносятся хокимами в Кабинет министров. Там подготовят заключения согласно градостроительным требованиям и финансовым расчетам, и только потом передадут их для рассмотрения и принятия решения премьер-министру.

Специальная рабочая группа займется проведением инвентаризации ущерба, причиненного гражданам, и определит его реальный и справедливый размер согласно рыночной стоимости. В их обязанности будет входить также установление конкретных источников возмещения вреда, а если вред причинен в результате принятия неправомерного решения должностного лица –взыскание с этих должностных лиц в порядке регресса.

В проекте также закон об усилении ответственности должностных лиц за причинение вреда гражданам в связи с незаконным изъятием земельных участков.