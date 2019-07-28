Абдулла Арипов посетил Ургенч и потребовал прекратить сносы

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Ургенче для изучения проблемы сноса домов в районе Ашхабада, сообщает пресс-служба областного хокимията.

© Хокимият В Хорезме жителям дома которых попали под снос начали выплачивать компенсации

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств. На нем было установлено, что хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов допустили с свое работе ряд непростительных ошибок.

Также премьер заявил, что населению выплатят обещанные компенсации.

Напомним, невыплата компенсаций привела к тому, что толпа из 200 человек заблокировала шоссе Ургенч-Хонка 26 июля.

Ранее, председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.