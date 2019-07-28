16:34 28 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Рабочая поездка вице-премьера Д. Рогозина в Узбекистан

Абдулла Арипов посетил Ургенч и потребовал прекратить сносы

© Sputnik / Сергей Мамонтов
Общество
Получить короткую ссылку
304 0 0

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств.

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. Премьер-министр Абдулла Арипов прибыл в Ургенче для изучения проблемы сноса домов в районе Ашхабада, сообщает пресс-служба областного хокимията.

© Хокимият
В Хорезме жителям дома которых попали под снос начали выплачивать компенсации

Глава правительства побеседовал с населением, чтобы помочь решить проблемы. Также он провел совещание с руководством региона, главами министерств и ведомств. На нем было установлено, что хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев и хоким Хорезмской области Фарход Эрманов допустили с свое работе ряд непростительных ошибок.

Также премьер заявил, что населению выплатят обещанные компенсации. 

© Кашкадарё Зиёкори
Абдусалом Азизов раскритиковал руководство Яккабагского района
Напомним, невыплата компенсаций привела к тому, что толпа из 200 человек заблокировала шоссе Ургенч-Хонка 26 июля.

Ранее, председатель Общенационального движения "Юксалиш" Акмал Бурханов выразил обеспокоенность случаями открытой конфронтации представителей хокимиятов и граждан из-за сносов жилых домов и сооружений.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывают резонансные случаи, особенно те, что произошли в Яккабагском районе, а также "случаи открытой конфронтации граждан и представителей местных органов власти" в Риштанском, Янгиюльском районах и Ургенче.

Теги:
Ургенч, снос гаражей, снос дома, опасность



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Дженнифер Лопес и рэпер Питбуль выступают на премии American Music Awards в 2011 году
Горячая штучка: самые эффектные образы Дженнифер Лопес – фото
Самый милый подарок: что преподнесли финским таможенникам - видео
Польза и вред винограда
Виноград: польза и вред для здоровья

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054