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Здание МИД Узбекистана

В МИД Узбекистана прошла встреча с представителями "Талибана"

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Глава политического офиса движения "Талибан" поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с представителями офиса движения "Талибан" в Дохе. Об этом передает пресс-служба МИД республики.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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В переговорах участвовал глава офиса мулла Бародар Ахунд.

Стороны обсудили продвижение мирного политического процесса в Афганистане.  

Бародар поблагодарил руководство Узбекистана за внимание к Афганистану и подчеркнул, что благодаря усилиям республики "афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества".

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Глава политического офиса движения "Талибан" поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Он отметил его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий.

Теги:
Афганистан, МИД Узбекистана, Талибан, Узбекистан



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