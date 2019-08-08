В МИД Узбекистана прошла встреча с представителями "Талибана"

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялась встреча с представителями офиса движения "Талибан" в Дохе. Об этом передает пресс-служба МИД республики.

В переговорах участвовал глава офиса мулла Бародар Ахунд.

Стороны обсудили продвижение мирного политического процесса в Афганистане.

Бародар поблагодарил руководство Узбекистана за внимание к Афганистану и подчеркнул, что благодаря усилиям республики "афганская проблема вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества".

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Глава политического офиса движения "Талибан" поддержал проведение очередного раунда межафганского диалога в Самарканде. Он отметил его своевременность и актуальность в свете нынешних реалий.