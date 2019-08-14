Какие комментарии должны удалять СМИ и блогеры - ответ Минюста

Министерство юстиции напомнило, какие комментарии недопустимы на сайтах и в соцсетях согласно законодательству.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Министерство юстиции объяснило, какие комментарии должны удалять СМИ и блогеры. Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовая информация".

Согласно Закону "Об информатизации", не допускается использование сайта или страницы сайта в целях пропаганды войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма, наркотических и психотропных веществ, порнографии.

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Недопустимы публикации, призывающие к насильственному изменению существующего конституционного строя или территориальной целостности РУз. Разглашение государственных секретов или другой информации, охраняемой законом, тоже не допускается.

Это же касается и публикаций, возбуждающих национальную, расовую, этническую или религиозную вражду или порочащих честь, достоинство или деловую репутацию граждан.

Недавно глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов заявил, что владелец информационного ресурса обязан проверять достоверность информации перед её публикацией в Интернете, а также немедленно удалить, если информация окажется неверной или неточной.

Все СМИ и ресурсы должны следовать этому правилу, а также нормам законодательства. А именно: Законам "О средствах массовой информации", "О принципах и гарантиях свободы информации", "Об информатизации", а также Уголовному кодексу РУз и об административной ответственности РУз.