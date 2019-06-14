Без загранпаспорта и телефона: Алламжонов встал на защиту блогера и фотографа

Комил Алламжонов продолжает заступаться за блогеров и журналистов. На этот раз, сразу после новости о налогах, которые должны будут платить блогеры, произошел скандал.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов вступился сразу за двух человек: за блогера, у которого представители налоговых органов конфисковали телефон и заблокировали доступ в Instagram, а также за фотографа, которому отказались выдавать загранпаспорт, об этом он сообщил у себя на страничке в Facebook.

Блогер

На днях сотрудники ГНК встретились с блогером Азизом Ашурбаевым, предложив ему разместить на странице в Instagram рекламу. Когда он получил деньги, сотрудники ГНК конфисковали его телефон, а также изменили пароли аккаунта в Instagram.

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По словам издания, это произошло из-за неуплаты налогов.

"Из социальных сетей ко мне поступила информация о том, что сотрудники налоговых органов отобрали личный телефон у блогера Азиза Ашурбаева, зашли на его страничку в Instagram и сменили пароль, тем самым заблокировав вход. Требуется, чтобы Государственный налоговый комитет расследовал эту ситуацию и принял меры, если действия инспекторов являются незаконными", – отметил Алламжонов на своей странице в Facebook.

"Хочу особо отметить, что все журналисты и блогеры нашей страны находятся под защитой Агентства информации и массовых коммуникаций. Мы всегда готовы противостоять любым незаконным действиям, направленным против них", – добавил он.

Напомним, вчера стало известно о том, что блогеры в Узбекистане будут платить подоходный налог.

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Теперь все блогеры должны зарегистрироваться в качестве предпринимателей и платить подоходный налог, так как когда блогеры размещают рекламу на своих каналах в социальных сетях, на своих личных страницах, то таким образом получают доход без уплаты налогов и, тем самым, занимаются "незаконной деятельностью".

Фотограф

Еще одна громкая история, которую затронул Комил Алламжонов - отказ в выдаче загранпаспорта известному узбекскому фотографу Тимуру Карпову.

© Facebook Без загранпаспорта и телефона: Алламжонов встал на защиту блогера и фотографа

Известно, что мужчина заперт в Узбекистане и теперь не может никуда поехать. По его словам, ему отказали, так как это "нецелесообразно".

"Мы встретились с Тимуром и обсудили этот вопрос, а также предприняли шаги, чтобы решить эту проблему с соответствующими государственными органами. Так что Тимур уже завтра сможет обратиться в паспортный стол Яшнабадского района столицы и после оформления соответствующих документов получить загранпаспорт в установленном порядке и сроки", – написал у себя в Facebook Комил Алламжонов.

Напомним, ранее Комил Алламжонов заявляла, что в Узбекистане необходимо добиваться прогресса в свободе слова.

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Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Республики Узбекистан было образовано на базе Узбекского агентства по печати и информации (УзАПИ).