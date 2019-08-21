Заместитель госсекретаря США приезжает в Ташкент

В программе визита американской делегации также посетить Самарканд.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Завтра, 22 августа, в Ташкент прибывает делегация США во главе с заместителем Государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, сообщает МИД Узбекистана.

"Делегация прибывает для проведения двусторонних переговоров", - говорится в сообщении.

В программе визита американской делегации также посетить Самарканд.

Напомним, министр иностранных дел республики Узбекистан Абдулазиз Камилов провел переговоры в Государственном департаменте США с заместителем госсекретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом еще в июле.

Тогда Дэвид Хейл заявил, что в Вашингтоне отмечают крепнущее партнерство между Узбекистаном и США, настроены на продолжение наметившегося конструктивного тренда на дальнейшее укрепление всеобъемлющих отношений.

Представитель Госдепа США посетит Узбекистан >>

Также представитель Госдепартамента сообщил о планах посетить Узбекистан в ближайшей перспективе.

В заключении, США отметили важную роль Узбекистана в запуске механизмов мирного межафганского диалога, экономического и социального восстановления Афганистана, вовлечении его в процессы регионализации в Центральной Азии.