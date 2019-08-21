Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Нур-Султане

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Абдулазиз Камилов в рамках участия во встрече в формате "С5+1" встретился с министром иностранных дел Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым в Нур-Султане, передает МИД республики.
Глава МИД Узбекистана поздравил казахстанского коллегу с продуктивными итогами завершившейся встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.
На встрече подчеркнули, что мероприятия в рамках проходящего Года Казахстана в Узбекистане пользуются большим успехом и становятся ярким свидетельством нерушимой дружбы народов двух стран.