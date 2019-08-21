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Главы МИД Узбекистана и Казахстана встретились в Нур-Султане

МИД Узбекистана
Политика
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Министры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-казахстанских контактов, а также обменялись мнениями о приоритетных направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Абдулазиз Камилов в рамках участия во встрече в формате "С5+1" встретился с министром иностранных дел Республики Казахстан Бейбутом Атамкуловым в Нур-Султане, передает МИД республики.

Глава МИД Узбекистана поздравил казахстанского коллегу с продуктивными итогами завершившейся встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США.

Мавзолей Амира Тимура в Самарканде
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Министры обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в рамках узбекско-казахстанских контактов, а также обменялись мнениями о приоритетных направлениях дальнейшего укрепления сотрудничества.

На  встрече подчеркнули, что мероприятия в рамках проходящего Года Казахстана в Узбекистане пользуются большим успехом и становятся ярким свидетельством нерушимой дружбы народов двух стран.

Теги:
переговоры, Встреча, МИД Узбекистана, МИД Казахстана, Узбекистан, Узбекистан, Казахстан, Казахстан



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