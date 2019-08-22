Что происходит в Сенате: разъяснением этого вопроса займутся журналисты

В Сенате Олий Мажлиса объявили конкурс на лучший журналистский материал о деятельности верхней палаты парламента.

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Об этом представителям СМИ сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 22 августа в рамках медиа-тура в Верхней палате парламента.

Конкурс журналистских материалов, в рамках которого СМИ предоставляется полная свобода творчества, продолжится до 30 ноября 2019 года. Материалы будут приниматься в формате репортажей, фоторепортажей, очерков, телеочерков, радиоочерков, аналитических материалов, журналистских расследований, фельетонов, телепередач, радиопередач по ряду предложенных тем.

В рамках медиа-тура председатель Сената рассказала также о том, как работает парламент, разъяснила возможности, обязанности и полномочия сенаторов, подробно ответила на все вопросы блогеров и журналистов, поделилась планами работы на ближайшее будущее, подчёркивая, что Сенат готов к открытому диалогу со СМИ.

Напомним, 23 августа 2019 года состоится очередное пленарное заседание сената Олий Мажлиса. В его рамках парламентарии обсудят ряд законопроектов, в том числе "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин", "О защите женщин от притеснений и насилия", "Об использовании атомной энергии в мирных целях" и другие.

В повестке заседания также вопросы совершенствования законодательства в сфере выборов, безопасности и обороны.