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Здание Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Что происходит в Сенате: разъяснением этого вопроса займутся журналисты

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В Сенате Олий Мажлиса объявили конкурс на лучший журналистский материал о деятельности верхней палаты парламента.

ТАШКЕНТ, 22 авг – Sputnik. Об этом представителям СМИ сообщила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева 22 августа в рамках медиа-тура в Верхней палате парламента.

Конкурс журналистских материалов, в рамках которого СМИ предоставляется полная свобода творчества, продолжится до 30 ноября 2019 года. Материалы будут приниматься в формате репортажей, фоторепортажей, очерков, телеочерков, радиоочерков, аналитических материалов, журналистских расследований, фельетонов, телепередач, радиопередач по ряду предложенных тем.

В рамках медиа-тура председатель Сената рассказала также о том, как работает парламент, разъяснила возможности, обязанности и полномочия сенаторов, подробно ответила на все вопросы блогеров и журналистов, поделилась планами работы на ближайшее будущее, подчёркивая, что Сенат готов к открытому диалогу со СМИ.

Танзила Нарбаева
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Танзила Нарбаева стала спикером сената Олий Мажлиса

Напомним, 23 августа 2019 года состоится очередное пленарное заседание сената Олий Мажлиса. В его рамках парламентарии обсудят ряд законопроектов, в том числе "О гарантиях равных прав и возможностей для мужчин и женщин", "О защите женщин от притеснений и насилия", "Об использовании атомной энергии в мирных целях" и другие.

В повестке заседания также вопросы совершенствования законодательства в сфере выборов, безопасности и обороны.

 

Теги:
СМИ, Сенат Олий Мажлиса



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