СГБ больше не будет охранять президента Узбекистана

Государственная служба безопасности была организована постановлением Шавката Мирзиёева от 21 февраля 2018 года.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. За безопасность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в республику отныне будет отвечать Государственная служба безопасности президента (ГСБП), сообщает "Газета.уз".

Раньше безопасность и охрана президента Узбекистана входили в полномочия Службы государственной безопасности.

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Кроме того, ГСБП будет обеспечивать безопасность объектов постоянного и временного пребывания, а также маршрутов передвижения охраняемых лиц.

Кстати, в июне в Фергане сданы в эксплуатацию четыре 30-квартирных дома, построенных для сотрудников Службы государственной безопасности.

120 сотрудников СГБ отметили новоселье в четырех многоэтажных домах на улице Нурафшон, возведенных строителями общества с ограниченной ответственностью "Файз Бинокор Олтиарик".

Напомним, Государственная служба безопасности президента была организована постановлением Шавката Мирзиёева от 21 февраля 2018 года.