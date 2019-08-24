СГБ больше не будет охранять президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. За безопасность президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, членов его семьи, а также глав иностранных государств во время их визитов в республику отныне будет отвечать Государственная служба безопасности президента (ГСБП), сообщает "Газета.уз".
Раньше безопасность и охрана президента Узбекистана входили в полномочия Службы государственной безопасности.
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Кроме того, ГСБП будет обеспечивать безопасность объектов постоянного и временного пребывания, а также маршрутов передвижения охраняемых лиц.
Кстати, в июне в Фергане сданы в эксплуатацию четыре 30-квартирных дома, построенных для сотрудников Службы государственной безопасности.
120 сотрудников СГБ отметили новоселье в четырех многоэтажных домах на улице Нурафшон, возведенных строителями общества с ограниченной ответственностью "Файз Бинокор Олтиарик".
Напомним, Государственная служба безопасности президента была организована постановлением Шавката Мирзиёева от 21 февраля 2018 года.