Сотрудники СГБ Узбекистана переселились в новые квартиры в Фергане

Оркестр, детский смех и счастье в глазах новоселов. Как прошла церемония сдачи новых квартир в Фергане - читайте далее.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. В Фергане сданы в эксплуатацию четыре 30-квартирных дома, построенных для сотрудников Службы государственной безопасности, сообщает УзА.

120 сотрудников СГБ отметили новоселье в 4 многоэтажных домах на улице Нурафшон, возведенных строителями общества с ограниченной ответственностью "Файз Бинокор Олтиарик".

У новых домов возведены детская площадка, торговые точки и пункты обслуживания. Гостям, посетившим дом Кодирали и Муяссархон Турдиевых в Багдадском районе, выражена благодарность от имени всех родителей.

"Мы рады, что в новой 3-комнатной квартире созданы современные условия, чтобы мой сын, невестка, внуки Исломжон и Улугбек жили счастливо. Климат в новом месте умеренный, вместе с внуками мы посетили областной театрально-концертный дворец, расположенный рядом с новым домом. Уникальные декоративные деревья, фонтаны дарят человеку безмятежный покой. На жизненных примерах я учу своих внуков ценить такие мирные и счастливые дни. На этой территории не будет проблем, так как здесь есть образовательные и медицинские учреждения, магазины, пункты обслуживания", – говорит ветеран труда Кодирали Турдиев.

На торжественном мероприятии была перерезана символическая лента и счастливым семьям вручены ключи от новых домов. Гости ознакомились с созданными в них условиями. Звуки военного оркестра, классическая музыка подарили собравшимся праздничное настроение.

Праздник для всех: в Ташкенте 500 квартир раздали нуждающимся >>

Напомним, по указанию президента Узбекистана, накануне праздника Рамазан хайит в Ташкенте нуждающиеся семьи получили квартиры.

В связи с указом Шавката Мирзиёева в махалле "Чоштепа" в Сергелийском районе Ташкента бесплатно раздали 500 квартир в многоэтажных домах семьям, находящимся в трудном положении, потерявшим кормильца, а также инвалидам и матерям-одиночкам.