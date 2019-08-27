Стало известно, когда в Узбекистане пройдут парламентские выборы

На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Выборы в парламент Узбекистана пройдут 22 декабря 2019 года. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов, передает "Народное слово" со ссылкой на узбекские СМИ.

В тот же день выборы состоятся также в областные, городские и районные советы.

На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

Сейчас в Узбекистане функционируют Демократическая партия "Национальное возрождение", Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Справедливость" и Экологическая партия.