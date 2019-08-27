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Стало известно, когда в Узбекистане пройдут парламентские выборы

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Выборы в парламент Узбекистана пройдут 22 декабря 2019 года. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Мирзо-Улугбек Абдусаломов, передает "Народное слово" со ссылкой на узбекские СМИ.

Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
© Sputnik / Сергей Аверин
Миссия ОБСЕ проследит за парламентскими выборами в Узбекистане
В тот же день выборы состоятся также в областные, городские и районные советы.

На место в парламенте будут претендовать пять политических партий, официально зарегистрированных в стране.

Сейчас в Узбекистане функционируют Демократическая партия "Национальное возрождение", Народно-демократическая партия (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеп), Социал-демократическая партия "Справедливость" и Экологическая партия.

Теги:
партия, Парламент, парламентские выборы, выборы



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