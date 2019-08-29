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Мирзиёев освободил от должности замминистра юстиции Узбекистана

Sputnik / Михаил Палинчак
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (324)
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В Минюсте объяснили причину увольнения заместителя главы ведомства.

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности заместителя министра юстиции Узбекистана – ректора Ташкентского государственного юридического университета Есемурата Каньязова.

В сообщении министерства уточняется, что Каньязов уволен в связи с переходом на другую работу.

Приказом министра юстиции республики Каньязов утвержден на должность заместителя директора Агентства по интеллектуальной собственности при ведомстве.

Агентство по интеллектуальной собственности зимой 2019 года было передано в систему Министерства юстиции. Тогда президент назвал неудовлетворительной работу агентства в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (324)
Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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