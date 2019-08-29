Мирзиёев освободил от должности замминистра юстиции Узбекистана

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил от должности заместителя министра юстиции Узбекистана – ректора Ташкентского государственного юридического университета Есемурата Каньязова.

В сообщении министерства уточняется, что Каньязов уволен в связи с переходом на другую работу.

Приказом министра юстиции республики Каньязов утвержден на должность заместителя директора Агентства по интеллектуальной собственности при ведомстве.

Агентство по интеллектуальной собственности зимой 2019 года было передано в систему Министерства юстиции. Тогда президент назвал неудовлетворительной работу агентства в сфере правовой охраны интеллектуальной собственности.