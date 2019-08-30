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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Лидеры стран ЦА поздравили Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Свои поздравления в адрес узбекского лидеры направили президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана.

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Лидеры стран Центральной Азии поздравили Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Свои поздравления в адрес узбекского лидеры направили президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также Мирзиёев получил поздравления от главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что за короткий исторический период Узбекистан достиг значительных успехов в политической и социально-экономической сферах, а также укрепил авторитет страны на международной арене. Он пожелал узбекскому народу мира и процветания.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что туркмено-узбекские отношения будут и далее развиваться и укрепляться.

Эмомали Рахмон обратил внимание на то, что Узбекистан "неуклонно движется вперед в своем развитии, достигая масштабных, впечатляющих результатов в различных сферах социально-экономической и духовной жизни страны".

Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, пожелал Шавкату Миромоновичу "доброго здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности".

Теги:
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Центральная Азия



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