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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем

Глава ООН поздравил Узбекистан с Днем независимости

Пресс-служба Президента Узбекистана
Политика
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Антониу Гутерриш отправил самые теплые поздравления народу Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравил народ Узбекистана с 28-й годовщиной независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне доставляет большое удовольствие передать свои самые теплые поздравления народу Узбекистана по случаю Дня независимости. Мы живем в сложные времена, когда международное сотрудничество необходимо как никогда. Весь мир выигрывает, когда мы, Народы, добросовестно объединяемся ради мира, устойчивого развития и обеспечения прав человека. В этот праздничный день я рассчитываю на активное участие Вашей страны в деле укрепления Организации Объединенных Наций и продвижения наших общих усилий по достижению лучшего будущего для всех", - написал Гутерриш.

Напомним, что лидеры стран Центральной Азии и других государств уже успели поздравить Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана.

Лидеры стран ЦА поздравили Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана >>

Свои поздравления в адрес узбекского лидеры направили президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также Мирзиёев получил поздравления от главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина, президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина.

Теги:
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