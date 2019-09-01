Глава ООН поздравил Узбекистан с Днем независимости

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем письме президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву поздравил народ Узбекистана с 28-й годовщиной независимости страны, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мне доставляет большое удовольствие передать свои самые теплые поздравления народу Узбекистана по случаю Дня независимости. Мы живем в сложные времена, когда международное сотрудничество необходимо как никогда. Весь мир выигрывает, когда мы, Народы, добросовестно объединяемся ради мира, устойчивого развития и обеспечения прав человека. В этот праздничный день я рассчитываю на активное участие Вашей страны в деле укрепления Организации Объединенных Наций и продвижения наших общих усилий по достижению лучшего будущего для всех", - написал Гутерриш.

Напомним, что лидеры стран Центральной Азии и других государств уже успели поздравить Шавката Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана.

Лидеры стран ЦА поздравили Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана >>

Свои поздравления в адрес узбекского лидеры направили президенты Казахстана, Туркменистана, Таджикистана и Кыргызстана. Также Мирзиёев получил поздравления от главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина, президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана и главы РФ Владимира Путина.