Арипов: открытие филиала МИФИ - решение кадрового вопроса для АЭС

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на церемонии открытия филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Арипов отметил, что ровно год назад Шавкат Мирзиёев с выездом на место определил территорию для строительства здания филиала МИФИ. На сегодняшний день уже завершено возведение современного и инновационного учебного корпуса, оснащенного новейшим лабораторным и учебным оборудованием в соответствии с международными стандартами.

Поскольку принято решение о строительстве атомной электростанции, Узбекистану требуются квалифицированные специалисты.

Премьер уверен, что филиал полностью обеспечит подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические и производственные задачи в интересах отраслевых нужд атомной энергетики.

"Тысячи молодых людей со всех регионов нашей страны смогут получить высшее "ядерное" образование. Это позволит им в будущем найти работу в высокотехнологичной сфере, каковой является атомная энергетика", - заявил Арипов

В этом учебном году в филиал по четырем направлениям образования были приняты 100 студентов и, принимая во внимание, что подготовка специалистов в данном направлении является стратегической, правительством решено организовать обучение всех студентов на основе государственного гранта, что позволит им сконцентрироваться на учебе.

Отмечалось, что выпускники филиала гарантированно будут обеспечены рабочими местами.

Арипов выразил признательность корпорации "Росатом", при непосредственном участии которой образован этот филиал, руководству и коллективу МИФИ за успешную реализацию всех задач по открытию Ташкентского филиала университета.