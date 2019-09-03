Арипов: открытие филиала МИФИ - решение кадрового вопроса для АЭС

ТАШКЕНТ, 3 сен - Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов выступил на церемонии открытия филиала Национального исследовательского ядерного университета "Московский инженерно-физический институт" в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Арипов отметил, что ровно год назад Шавкат Мирзиёев с выездом на место определил территорию для строительства здания филиала МИФИ. На сегодняшний день уже завершено возведение современного и инновационного учебного корпуса, оснащенного новейшим лабораторным и учебным оборудованием в соответствии с международными стандартами.
Поскольку принято решение о строительстве атомной электростанции, Узбекистану требуются квалифицированные специалисты.
Премьер уверен, что филиал полностью обеспечит подготовку высококвалифицированных инженерно-технических кадров на уровне международных образовательных стандартов, способных решать важнейшие научно-технологические и производственные задачи в интересах отраслевых нужд атомной энергетики.
"Тысячи молодых людей со всех регионов нашей страны смогут получить высшее "ядерное" образование. Это позволит им в будущем найти работу в высокотехнологичной сфере, каковой является атомная энергетика", - заявил Арипов
Отмечалось, что выпускники филиала гарантированно будут обеспечены рабочими местами.
Арипов выразил признательность корпорации "Росатом", при непосредственном участии которой образован этот филиал, руководству и коллективу МИФИ за успешную реализацию всех задач по открытию Ташкентского филиала университета.