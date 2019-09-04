Мирзиёев недоволен подготовкой национальной сборной к Олимпиаде

В 230 соревнованиях республиканского уровня не были представлены команды некоторых городов и областей. Это негативно влияет на отбор талантливых спортсменов в состав национальных сборных, подчеркнул президент.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 4 сентября состоялось видеоселекторное совещание по вопросам развития физической культуры и спорта, усиления работы по подготовке к международным соревнованиям, сообщает официальный сайт главы государства.

Подвергнуты критике неудовлетворительное состояние подготовки к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, недостаточное внимание со стороны ряда спортивных федераций и хокимиятов к созданию условий для спортсменов, обеспечивающих высокие результаты.

Особое внимание на совещании уделено широкому вовлечению населения, особенно молодежи в массовый спорт.

Важную роль в этом играют условия, среда в общеобразовательных школах. Но школьники не вовлекаются в полной мере в занятия командными видами спорта.

В более чем 2 тысяч школах нет спортивных залов, а спортзалы в свыше 3 тысяч школ нуждаются в ремонте.

Для быстрого восстановления спортсменов им необходима фармакологическая помощь, подчеркнул президент. Но в нашей стране не ведется работа по изучению опыта развитых стран в области спортивной фармакологии, отсутствует научная база для создания новых лекарственных препаратов, равно как и квалифицированные специалисты данного профиля. Многие атлеты не владеют информацией о том, какие вещества допускается использовать, а какие являются допингом.

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Ни одна из спортивных федераций не располагает комплексной лабораторией по мониторингу подготовки членов сборных к соревнованиям и процесса их восстановления.

Имеются недостатки и в работе специализированных спортивных школ-интернатов. Не хватает спортивных залов, общежитий, учебных помещений.

Размер заработной платы тренеров детско-юношеских школ, школ олимпийского резерва и высшего спортивного мастерства почти вдвое ниже, чем учителей физической культуры общеобразовательных школ. Кроме того, 51 процент тренеров имеет среднее специальное образование, ощущается нехватка в более чем 2 тысяч тренерах с высшим образованием.

Определены меры по строительству и ремонту спортивных объектов в общеобразовательных учреждениях, оснащению их современным спортивным инвентарем, укреплению материально-технической базы специализированных школ-интернатов.

Даны рекомендации по расширению подготовки спортивных кадров, внедрению платформы интенсивного повышения квалификации, организации специальных заочных отделений по подготовке тренеров по наиболее востребованным направлениям.